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الخميس، 18-11-2021 09:36 ص

'بالحب' تعافت من إدمان الكوكايين وبدأت بعلاج المدمنين في بريطانيا (صور)

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الوكيل الإخباري - لجأت سام إيفانز، البالغة من العمر 42 عاما، لإدمان الكوكايين عندما فى سن الـ23 عاماً، حيث عرض عليها أحد الأشخاص الكوكاكين وهي بجنازة صديقها الذي توفى بسبب جرعة زائدة من المخدرات.

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وتذكرت سام هذه اللحظة، قائلة إنها كانت في أسوأ حالاتها النفسية خاصة بعد تعرضها للإجهاض ومعاناتها من التنمر وحزنها على صديقها، وفقاً لما نشره موقع صحيفة "مترو" البريطانية. وتناولت سام الكوكايين بشكل يومي.

 

وعندما بلغت سن الثلاثين، كان على سام أن تعلن إفلاسها، بعد أن تراكمت عليها ديون بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني بسبب شرائها للمخدرات، وقالت: "كنت أحصل على غرام في اليوم مقابل 50 جنيهاً إسترلينيا.. وبدأت في اقتراض الأموال من الأصدقاء، والحصول على قروض وزيادة بطاقات الائتمان لتمويل ملابسي وشراء المخدرات".

 

وبدأت معاناة سام منذ طفولتها حيث نشأت في أسرة هندية صارمة في "منطقة بريطانية يغلب عليها الأشخاص أصحاب البشرة البيضاء" في شرق لندن، وعانت من التنمر وحاولت أن تتأقلم مع المجتمع الذي تعيش فيه. وعندما بلغت سن الخامسة عشر عام انفصل والداها وذهبت للعيش مع أجدادها، وذهبت للعمل.

 

وعندما بلغت سن 23 عامًا، توفي أحد أصدقاء سام بسبب جرعة زائدة من المخدرات، وبدأت في الأدمان . 

التقت سام بباري الذي أصبح فيما بعد زوجها، وساعدها على أن تترك الكوكايين بالكامل بين عشية وضحاها، وأنجبت منه طفلين وفي عام 2018، بدأت العمل مع المعالجين والموجهين لمساعدة الآخرين في تغيير حياتهم، من خلال جلسات فردية وجماعية، وحققت أعمال سام نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوزت أرباحها الآن 10000 جنيه إسترليني شهريًا.

 


 

المصدر - لبنان 24 

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