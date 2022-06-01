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الأربعاء، 01-06-2022 03:01 م

بالخطأ... عامل يرمي نقشٍ تاريخي ثمنه ملايين الدولارات فماذا حصل؟

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الوكيل الإخباري-تخلّص حارس منزل عريق في منطقة ستافوردشاير في بريطانيا، من نقشٍ بارز تصل قيمته إلى 5 ملايين جنيه إسترليني (6 ملايين دولار)، لأنه رأى أنه أصبح متعفناً، ولجأ إلى المحكمة للشكوى ضد إجراءات عقابية من أصحاب العمل لحقت به جراء فعلته. 

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صحيفة The Guardian البريطانية، قالت إن الحارس بريان ويلسون، انتزع النقش البالغ عمره 450 عاماً من منزل سيفود هول المسجل في منازل الدرجة الثانية وألقاه على كومة حطب، قبل أن يعطيه لتاجر تحف حاول بيعه.

 

أشارت الصحيفة إلى أن ويلسون الذي كان يعيش في كرفان في محيط المنزل الذي يعود للقرن السادس عشر بالقرب من ستافورد، ارتكب خطأً مهنياً فادحاً وأقيل من وظيفته.

 

كان هذا المنزل قد تحول في السابق لدار رعاية للمسنين، وتوقفت عن العمل عام 1998، وعُين ويلسون ليعيش قريباً من المنزل ويتولى شؤون حراسته وصيانته.

 

لبنان24

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