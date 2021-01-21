بالصور.. باص يتحول إلى سفينة في الصين

الوكيل الاخباري - تقف الموانع المائية عائقا أمام حركة المركبات البرية، خاصة الحافلات التي تعمل داخل المدن المزدحمة بالسكان.

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ورغم إنشاء العديد من الجسور داخل المدن الكبرى التي تقسمها الأنهار، فإن الزيادة الكبيرة في عدد السكان والمركبات التي تقلهم تؤدي إلى حدوث تكدس، خاصة عند مداخل ومخارج تلك الجسور.

ولأن المدن الصينية تعد من أكثر المدن ازدحاما حول العالم، فإنه يتم البحث عن كل الحلول الممكنة لتخفيف الزحام ومنها تطوير حافلات برمائية لنقل الركاب.



ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية صورا، قالت إنها لحافلة برمائية تستطيع العمل على الطرق البرية وعبور الموانع المائية عندما تحتاج إلى ذلك

وكتبت: "في الصورة الملتقطة يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري، مركبة برمائية تظهر في مدينة تشانجشا بمقاطعة هونان وسط الصين، حيث يمكنها السير على الأرض مثل أي حافلة والإبحار في الماء مثل السفن".











