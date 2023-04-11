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الثلاثاء، 11-04-2023 11:38 ص

بالفيديو.. أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري - أطلت المذيعة الافتراضية “فضة” العاملة بالذكاء الاصطناعي عبر صحيفة “كويت نيوز” في “تويتر”، وأخذت تستحوذ على إعجاب المشاهدين، لتنافس المذيعات الحقيقيات بذكائهن البشري.

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وظهرت “فضة” بقميص أبيض وسترة سوداء، قائلة بلغة عربية فصيحة: “أنا فضّة أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة “كويت نيور” الإعلامية، ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها؟ لنسمع آراءكم”.


وقال المدير الشريك لصحيفة “كويت نيوز” ونائب رئيس تحرير جريدة “كويت تايمز” عبد الله بوفتين، إن “فضّة” قيد التجربة “للاستفادة من مزاياها في صناعة المحتوى الجديد والمبتكر”.


وأضاف “فضّة اسم كويتي شعبيّ قديم يرمز لمعدن الفضة، والصورة النمطية في الأذهان عن الروبوتات دائما تكون فضية اللون ومصنوعة من المعدن، لذاك دمجنا العنصرين وأطلقنا اسم فضة على المذيعة الافتراضية”.

 

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