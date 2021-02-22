الإثنين 22-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

400 مصابا بكورونا في المستشفيات الخاصة

الأمانة: 760 زيارة للتأكد من الالتزام بأوامر الدفاع

قصة مأساوية من عمان .. أربعيني وشقيقته يعيشان بقسوة الفقر

حريق يلتهم مستودع أقمشة في عمان - فيديو

الأردن.. تبرئة زوج نحر زوجته لهذا السبب

قرارات صارمة تداولها الأردنيون بالرغم من عدم حسمها رسميا

نقابة المخابز لـ الوكيل : لا يوجد داعٍ للإرباك

أمانة عمان لـ الوكيل : لا أعمال تخريب جديدة لمرافق الباص السريع

طبيبان مصابان بكورونا بحالة حرجة و 35 طبيبا ضحايا الوباء

الخرابشة : حظر التجول الشامل لمدة 3 ايام في الاسبوع سيقلل اصابات كورونا

الإثنين، 22-02-2021 12:50 م

بالفيديو.. الشيف التركي بوراك يستنجد بحبيب في لحظة فشل !

5daf24774c59b723d3121587


الوكيل الاخباري - نشر الشيف التركي الشهير، بوراك أوزدمير، مؤخرا عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو قد يكون مختلفا عن باقي فيديوهاته التي لطالما اعتدنا عليها.

اضافة اعلان

ولطالما عُرف بوراك باستعراض قدراته المبهرة في تقديم أطباق عملاقة وأصناف طعام ضخمة، بطرق غريبة، لفتت انتباه 21 مليون شخص في مواقع التواصل الإجتماعي. 


وعادة ما ينجح الشيف التركي في قلب أطباق كبيرة من الطعام بسهولة، إلا أن محاولته الأخيرة قد باءت بالفشل. 

 


ويبدو أن ثقل الطبق قد جعل بوراك يفقد سيطرته وكاد يسقط به على الأرض، لولا تدخل عدد من الأشخاص لمساعدة الشيف قبل أن ينقلب الطعام على الأرض أمام مطعمه الذي افتتح مؤخرا في مدينة دبي. 


وقام بوراك بنشر الفيديو مستنجدا بالروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة. 

ولقي الفيديو تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تخطى عدد مشاهداته 11 مليون شخص. 

 


وأعاد البطل الروسي حبيب، نشر الفيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، مرفقا بتعليق: "إذا كنت لا تعرف، فأنت تعلم الآن".

ويتردد المقاتل الروسي البالغ 32 عاما، دائما على مطعم بوراك، وينشر الشيف صورا ومقاطع مصورة له مع حبيب والأطباق أثناء تحضيره العديد من الوجبات والمأكولات الشهية على شرف الزائر الشهير الروسي.



 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
EuzuAeQXUAAw_-r

جنوح ما يقرب من 50 دلفينا على أحد شواطئ نيوزيلندا - فيديو

220212115171863666312

فيديو.. تحول مياه أحد الأودية في فلسطين للون الأحمر

img_0837

مدينة مهجورة غامضة وراء القطب الشمالي - شاهد

SJM-L-HOUSEMOVE-0222-1

أمريكا .. نقل منزل فكتوري من شارع إلى آخر بتكلفة 400 ألف دولار! - فيديو

hairdresser

حلاق ألماني يبيع أول حجز لقصة شعر بعد الحجر مقابل 422 يورو - صورة

maria-pineda-03-ap-jef-210221_1613919372384_hpEmbed_3x2_992

عائلة أمريكية ترفع دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار ضد السلطات بعد وفاة طفل

أخبار متعلقة
1598267462DzXl0

بعد جدل إغلاق مطعمه.. الشيف بوراك يكشف عن مفاجأة كبيرة

602a0bfc4c59b7370367cf48

تطورات إغلاق مطعم الشيف التركي بوراك أوزدمير في دبي

Chefandsheikh

إغلاق مطعم الشيف التركي بوراك في دبي

Villa-Cima-Villa-d_Este-and-Cernobbio-view._webcover-1920x1200

لصوص يسرقون منازل المشاهير في إيطاليا بطريقة مبتكرة

EtzizBxXAAEOWfv

رغد صدام حسين في مقابلة تلفزيونية جديدة - فيديو

801

شرطة دبي تفك لغز اختفاء عامل بعد العثور على عظامه في بالوعة صرف صحي