الخميس 16-02-2023
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الخميس، 16-02-2023 10:50 ص

بالفيديو.. امرأة تعتدي على محاميها داخل قاعة المحكمة في أمريكا لهذا السبب

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الوكيل الإخباري - أقدمت شابة أمريكية، متهمة بارتكاب جريمة قتل، على ضرب محاميها داخل قاعة المحكمة، بعدما طلب تأجيل الاستماع في قضيتها، معللا ذلك بطلب فحص ما إذا كانت مؤهلة عقليا لمحاكمتها.

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ووفق ما ذكرته قناة “سكاي نيوز” التلفزيونية البريطانية، يوم الأربعاء، فإن “المتهمة تايلور شابزنيس، 25 عاما، ظهرت يوم الثلاثاء، في محكمة مدينة غرين باي بولاية ويسكونسن الأمريكية، لحضور جلسة استماع في قضيتها بتهمة ارتكابها جريمة قتل شاب، والتنكيل بجثته”.

 

وعند بدء جلسة الاستماع بقضيتها، طلب محاميها كوين غولي، تأجيل الجلسة لمدة أسبوعين للسماح لخبير الدفاع بالتأكد من مدى الأهلية العقلية لموكلته في مثولها أمام المحكمة ومحاكمتها.


تايلور شابزنيس متهمة بارتكاب جريمة القتل العمد من الدرجة الأولى، لشاب أمريكي والتنكيل بجثته، فيما تنكر قيامها بالجريمة


ووفق قناة “WLUK-TV” الأمريكية، فإن القاضي توماس والش كان مترددا حول طلب محامي المتهمة، حيث وافق على مضض، ثم اندفعت المتهمة شابزنيس، وهي بحالة من الغضب، نحو محاميها واعتدت عليه بالضرب، وأظهرت مشاهد لحظة الاعتداء، بينما يمسك ضابط الأمن بالمتهمة.


وتحدثت وسائل إعلامية محلية أن المتهمة تصارعت أيضا مع ضابط أمن في قاعة المحكمة، كما ظهرت المتهمة في لقطات ثانية وهي تجلس على أرضية قاعة المحكمة بعد مهاجمة محاميها.


وبعد حالة الغضب الذي تسببت به المتهمة في قاعة المحكمة، قرر القاضي تأجيل جلسة الاستماع بقضيتها إلى 6 آذار/ مارس المقبل، لفحص أهليتها العقلية.


 

سكاي نيوز

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