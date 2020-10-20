بالفيديو.. انتشال جثتي طفلي نهر دجلة

الوكيل الإخباري _ كشف مصدر في الشرطة العراقية عن قيام قوة امنية بانتشال جثتي الطفلين اللذين ألقت بهما والدتهما في نهر دجلة من على جسر الأئمة في بغداد.

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يذكر انه تم الكشف عن جريمة بشعة هزت الرأي العام العراقي من خلال تسجيل لكاميرات المراقبة الموضوعة على جسر الأئمة الرابط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية في بغداد، الذي رصد لحظة قيام امرأة برمي طفليها من أعلى الجسر باتجاه نهر دجلة.

حيث تم إلقاء القبض على الأم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وقد اعترفت بعد التحقيق معها بفعلتها، قائلة “إنها فعلت ذلك نتيجة خلافات مع طليقها”.







المصدر : الامارات نيوز

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