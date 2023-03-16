الخميس 16-03-2023
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الخميس، 16-03-2023 11:27 ص

بالفيديو: انهيار صخور ضخمة بسبب الامطار الغزيرة في السعودية

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الوكيل الإخباري - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانهيارات صخرية في السعودية يوم الثلاثاء، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في تعطيل حركة السيارات.

وكشف المقطع المتداول كتل صخرية كبيرة الحجم مبعثرة على الطريق.

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وأظهر الفيديو لحظة متابعة فرق الدفاع المدني للواقعة، وتم إيقاف حركة المرور مؤقتاً لحين إزالة الصخور من على الطريق.

 

 

 

 

 

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