بالفيديو: انهيار صخور ضخمة بسبب الامطار الغزيرة في السعودية

الوكيل الإخباري - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانهيارات صخرية في السعودية يوم الثلاثاء، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في تعطيل حركة السيارات.
وكشف المقطع المتداول كتل صخرية كبيرة الحجم مبعثرة على الطريق.
وأظهر الفيديو لحظة متابعة فرق الدفاع المدني للواقعة، وتم إيقاف حركة المرور مؤقتاً لحين إزالة الصخور من على الطريق.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) March 14, 2023
انهيارات صخرية ضخمة تغلق عقبة حزنة بمنطقة #الباحة .
الثلاثاء ٢٢ شعبان ١٤٤٤هـ
14 مارس 2023م
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