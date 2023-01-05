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الخميس، 05-01-2023 03:17 م

بالفيديو... تصادم بين طائرتي هليكوبتر في أستراليا

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الوكيل الإخباري - انتشر فيديو مأساوي أمس الأربعاء وثق مقتل 4 أشخاص وجرح 3 آخرين في حالة حرجة بتصادم طائرتي هليكوبتر الاثنين الماضي قرب مدينة

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Gold Coast المطلة في ولاية "كوينزلاند" على المحيط الهندي بالشرق الأسترالي، وفيه يظهر راكب من 4 كانوا بواحدة من الطائرتين، وهو يربت على كتف الطيار لتحذيره من الاصطدام الوشيك بهليكوبتر ثانية كانت في حالة هبوط، بينما كانت طائرته بوضع الإقلاع، الا أن كل شيء انتهى بأسرع ما يتطلبه ايجاد حل، فقضى الأربعة قتلى للحال.

الفيديو الذي حصلت عليه قناة 7News التلفزيونية الأسترالية، وبثته أمس الأربعاء، صوّره أحد الركاب الأربعة، حين أقلعت طائرتهم، وقام في لحظة ما بتحريك كاميرا هاتفه المحمول لتصوير المشهد المجاور لمسار الإقلاع، وعندها لاحظ راكب نراه جالسا خلف الطيار اقتراب المروحية الثانية، فربت على كتفه بإلحاح لتنبيهه، ثم أمسك بمقعد الطيار استعدادا لاصطدام تأكد أنه واقع لا محالة، وهو ما حدث فعلا، وعندها انقطع التصوير بمقتل الجميع.

 

ونقلت القناة التلفزيونية أن الطيار مايكل جيمس، كان قادرا على تثبيت المروحية والبقاء في وضع مستقيم مع إمكانية تعرض من كانوا على متنها لإصابات طفيفة فقط، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فيما هبطت المروحية الثانية على منطقة رملية بعدما اصطدمت مروحتها الرئيسية بالزجاج الأمامي للهليكوبتر الثانية، حيث ألمت الجروح بمن كان فيها، وبينهم طفل عمره 10 سنوات. كما أصيب طفل آخر عمره 9 أعوام بجروح، إضافة لامرأة عمرها 33 سنة.

 

 

لبنان 24

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