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الأربعاء، 01-02-2023 10:41 ص

بالفيديو .. ثيران هائجة تركض في شوارع مكة دون وقوع حوادث

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الوكيل الإخباري - ظهرت ثيران سائبة في إحدى طرق مكة المكرمة، معطلة سير المركبات ومثيرة الخوف بسبب اقترابها من المحال التجارية في حي النورية.

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وأوضح المهتم بالحياة الفطرية :  “قد تتسبب المواشي السائبة داخل النطاق العمراني في حوادث خطيرة قد تصل حتى إزهاق الأرواح البشرية أو الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة.

 

وطالما شاهدنا آثار الاصطدام بالإبل في الطرق السريعة، وكم تسببت في وفيات وإصابات خطيرة وتلف للسيارات، مما دعا وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى فرض غرامات مالية على ملاك المواشي السائبة تصل إلى 10 آلاف ريال”.

 

 

 

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