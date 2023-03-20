الإثنين 20-03-2023
الوكيل الاخباري

القوة البحرية تنقذ 19 سائحاً من الغرق في العقبة

تأجيل أقساط قروض الأسر المنتجة وصناديق الائتمان لشهرين

هل هذه الدول هي الأكثر سعادة فعلا على مستوى العالم؟

إدانة فلسطينية حول إنكار إسرائيل لوجود الشعب الفلسطيني

تراجع أسعار القمح عالمياً مع تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

فلكيا.. الاعتدال الربيعي الثلاثاء

الصفدي يثمن أهمية الدعم الذي تقدمه الدنمارك للمملكة

وصول جثمان الشاب أبو حلاوة من أمريكا إلى الأردن

السوداني في زيارة رسمية إلى تركيا

الخصاونة: لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

الإثنين، 20-03-2023 01:47 م

بالفيديو.. دبّ يجول في شوارع تركيا

1ae09d5827


الوكيل الإخباري - أثار مقطع فيديو مسُجّل بوساطة هاتفٍ محمول، الذعر لدى سكان ولاية يوزغات التركية الواقعة وسط البلاد بعدما وثّق ظهور حيوان مفتّرس في إحدى مناطق الولاية وهو يسير بمفرده قبل أن يتوارى عن الأنظار، في حين أعلنت السلطات أنها بدأت بالبحث عنه بعد إبلاغها بوجود دبّ كان يتجوّل في المنطقة فجراً.

اضافة اعلان

 

ويظهر الفيديو الملتقط الدبّ وهو يتجوّل في منطقة سورغون بولاية يوزغات فجر يوم الأحد قبل أن يتوارى عن الأنظار لعدّة ساعات بعد التقاط الفيديو، الذي تمّ تداوله على نطاقٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

ولم يُعرف ما إذا كان هذا الحيوان المفترس قد تمكّن من الهرب من حديقة الحيوانات أو أنه كان مشرّداً، إلا أن السلطات تمكّنت من العثور عليه قبل ساعات بعدما طلب السكان مساعدتها في إلقاء القبض عليه خشية من أن يقوم بمهاجمتهم.


وكان صاحب مقطع الفيديو، يقود حافلته حينما شاهد الدبّ وسط الشارع، لكنه توارى عن الأنظار، وهو ما دعا سائق المركبة إلى طلب النجدة وإخبارهم عن مكان ظهور الدبّ.

 

 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
217904

مشهد يحبس الأنفاس.. أطفال يلاعبون زوبعة رملية ويدخلون وسطها في سلطنة عمان

مهمهمهممهمهمهم

سائق دراجة نارية ينجو من الموت بأعجوبة.. حادث في تركيا ينتهي بعناق - فيديو

أسماك-نافقة

خطة عاجلة لإزالة ملايين الأسماك النافقة من نهر أسترالي

image-1-28-e1679247066271

كرواتيا تدمّر لغماً بحرياً عمره 80 سنة

273694

سكان مدينة تركية استيقظوا ليجدوا أنفسهم في البحر - صور

نهنهن

تركيا..سيدة تحلم بالزلزال فتقوم برمي نفسها من الشرفة - صورة

أخبار متعلقة
download

شاهد مشاجرة في شارع بكندا تنتهي بطريقة غير متوقعة

image

رصد انبعاث غاز مشع من التربة بمستويات كبيرة في تركيا

czo1MjoiaHR0cHM6Ly8yNC5hZS9pbWFnZXMvQXJ0aWNsZXMzLzIwMjMzMTAxNDIyNjc5N0FTLmpwZyI7

شاهد زلزال يضرب ولاية قيصري وسط تركيا

د

فيديو - السماء تمطر ديدانا في الصين وتفسير علمي للظاهرة الغريبة

imgid335423

مشهد لا يصدق.. هذا ما فعله زلزال تركيا بشجرة زيتون معمرة

26527e5a-a060-4fce-9a7f-c4a31df9cf73

عاش 21 يوما تحت الأنقاض.. فيديو 'مذهل' لإنقاذ حصان في تركيا