بالفيديو.. دبّ يجول في شوارع تركيا

الوكيل الإخباري - أثار مقطع فيديو مسُجّل بوساطة هاتفٍ محمول، الذعر لدى سكان ولاية يوزغات التركية الواقعة وسط البلاد بعدما وثّق ظهور حيوان مفتّرس في إحدى مناطق الولاية وهو يسير بمفرده قبل أن يتوارى عن الأنظار، في حين أعلنت السلطات أنها بدأت بالبحث عنه بعد إبلاغها بوجود دبّ كان يتجوّل في المنطقة فجراً.

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ويظهر الفيديو الملتقط الدبّ وهو يتجوّل في منطقة سورغون بولاية يوزغات فجر يوم الأحد قبل أن يتوارى عن الأنظار لعدّة ساعات بعد التقاط الفيديو، الذي تمّ تداوله على نطاقٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.



ولم يُعرف ما إذا كان هذا الحيوان المفترس قد تمكّن من الهرب من حديقة الحيوانات أو أنه كان مشرّداً، إلا أن السلطات تمكّنت من العثور عليه قبل ساعات بعدما طلب السكان مساعدتها في إلقاء القبض عليه خشية من أن يقوم بمهاجمتهم.



وكان صاحب مقطع الفيديو، يقود حافلته حينما شاهد الدبّ وسط الشارع، لكنه توارى عن الأنظار، وهو ما دعا سائق المركبة إلى طلب النجدة وإخبارهم عن مكان ظهور الدبّ.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine Bedirbaba Mahallesi'ne inen ayı, cep telefonuyla görüntülendi. — Yeni Şafak (@yenisafak) March 19, 2023

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