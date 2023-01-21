بالفيديو ..ذئب يتنزه في إحدى الحدائق في السعودية

الوكيل الإخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ذئبًا وهو يتجول داخل أحد المتنزهات في حدائق الزلفي السعودية .
وأظهر مقطع الفيديو الذئب وهو يسير وسط الألعاب والحدائق في المتنزه، بينما لفت أحد المواطنين إلى أن هذا حيوان القيوط وليس ذئبًا.
من جانب آخر، عبر أحد المواطنين عن قلقه من انتشار مثل هذه الحيوانات الخطرة في المتنزهات وأماكن تجمع الأطفال، مستنكرًا من يسخر من ظهوره في مثل هذه الأماكن.
#ذئب يتنزه في احد حدائق #الزلفي pic.twitter.com/R3mCvp5nhW— د.سعود المطيرالبهلال (@saud_almutair) January 19, 2023
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