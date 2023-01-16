بالفيديو..رضيع يتجول بمسدس محشو ويسحب الزناد في أمريكا

الوكيل الإخباري - لحظات مرعبة وثقتها كاميرا مراقبة في أحد المباني بولاية إنديانا الأميركية، أظهرت رضيعا لا يزال يرتدي الحفاض، وهو يحمل مسدسا محشوا بالرصاص، ويتجول به في ممر بين الشقق، مصوبا إياه في مختلف الاتجاهات، ونحو وجهه، وسحب الزناد.

اضافة اعلان



ونشر موقع On Patrol: Live الفيديو لأول مرة، لينتشر بعدها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دهشة وغضب المستخدمين.

وفي مقطع الفيديو، يمكن رؤية الرضيع وهو يتجول حول بئر السلم خارج باب شقته المغلق، ويحمل المسدس المحشو، وفي إحدى المرات صوبه نحو نفسه وضغط على الزناد، لكنه نجا لأن الرصاص لم يكن في موضع الإطلاق.





ورأى بعض الجيران الواقعة التي التقطتها كاميرا مراقبة مثبتة في المبنى، فاتصلوا بالشرطة، التي وصل عناصرها إلى الموقع وفتشوا الشقة التي كان يعيش فيها الطفل مع والده.





https://t.co/FPpHFNi4rn pic.twitter.com/UGic373G4L NEW: Neighbors who saw a toddler in diapers wandering around a Beech Grove, Indiana, apartment complex with a loaded handgun called police. The incident was caught on building cameras. The father - who lied that he didn’t own a gun - was arrested. #inlegis January 15, 2023

basnews

اظهار أخبار متعلقة

