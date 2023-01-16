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الإثنين، 16-01-2023 01:08 م

بالفيديو..رضيع يتجول بمسدس محشو ويسحب الزناد في أمريكا

طفل-يحمل-مسدس-اطلاق-نار


الوكيل الإخباري - لحظات مرعبة وثقتها كاميرا مراقبة في أحد المباني بولاية إنديانا الأميركية، أظهرت رضيعا لا يزال يرتدي الحفاض، وهو يحمل مسدسا محشوا بالرصاص، ويتجول به في ممر بين الشقق، مصوبا إياه في مختلف الاتجاهات، ونحو وجهه، وسحب الزناد.

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ونشر موقع On Patrol: Live الفيديو لأول مرة، لينتشر بعدها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دهشة وغضب المستخدمين.

 

وفي مقطع الفيديو، يمكن رؤية الرضيع وهو يتجول حول بئر السلم خارج باب شقته المغلق، ويحمل المسدس المحشو، وفي إحدى المرات صوبه نحو نفسه وضغط على الزناد، لكنه نجا لأن الرصاص لم يكن في موضع الإطلاق.

ورأى بعض الجيران الواقعة التي التقطتها كاميرا مراقبة مثبتة في المبنى، فاتصلوا بالشرطة، التي وصل عناصرها إلى الموقع وفتشوا الشقة التي كان يعيش فيها الطفل مع والده.

 

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