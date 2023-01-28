بالفيديو.. 'سائق شاحنة' يلقّن لصا درسا لن ينساه في المكسيك

الوكيل الإخباري - لقّن سائق مكسيكي لصًّا حاول سرقة شاحنته درسًا لن ينساه، حيث علقه خارج قمرة القيادة وسار به مسافة تصل إلى 100 كيلومتر بين مدينة “بوبيلا” و”أوريزابا”.

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وفي مقطع لا يتجاوز دقيقة ونصف دقيقة، ظل اللص المعلّق خارج العربة يطالب سائق الشاحنة بإنزاله، ومن يأسه ظل يلوّح للمارة إلى حد أنه لوّح إلى عناصر من الحرس الوطني كانوا على الجانب الآخر من الطريق.



وسُمع أفراد طاقم الشاحنة وهم يقدمون إشعارات لاسلكية بما يحدث، ويقولون إنهم على وشك الوصول إلى إحدى نقاط الشرطة، ليسلموا اللص إلى السلطات.



وقال السائق إن هذه كانت أفضل طريقة لإخضاع السارق، مشيرًا إلى أن اللص لم يكن بمفرده، بل كان برفقة لصوص آخرين في مركبة أخرى، وهو ما أدركه السائق منذ اللحظة الأولى لعملية السرقة، بحسب إعلام محلي.



وأبلغ مكتب المدعي العام لولاية بويبلا أنه تلقّى الشكوى وأنه يجري بالفعل التحقيقات اللازمة.





El atropellado no quiso proceder legalmente. Este hombre que se hizo viral por ir colgado de un tráiler en la autopista Puebla-Mexico y acusado de ladrón, resulta que no lo es; pretendía detener al trailero porque atropelló a un peatón a la altura de Chachapa #Puebla El atropellado no quiso proceder legalmente. pic.twitter.com/ZmoKgirx1Y January 24, 2023

الخامسة للانباء