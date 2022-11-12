السبت 12-11-2022
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السبت، 12-11-2022 10:58 ص

بالفيديو.. سعودي في العقد الرابع من العمر يفقد بصره بعد نظره للشمس لهذا السبب

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الوكيل الإخباري - تسبب النظر لمدة دقيقتين فقط لكسوف الشمس لجعل رجل يفقد بصره في السعودية .

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وقالت الاستشارية المشرفة على حالته، خديجة العطاس، أن المريض شعر بعد النظر في الشمس بضوء فلاش وبعدها فقط البصر في المنطقة الوسطى من العين، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية”.


وأضافت أنه اتضح بعد فحصه أنه يعاني اعتلال في الشبكية، وفقد النظر، مضيفا أن النظر إلى الشمس خطير في كل الأحوال.

 

 

سما برس 

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