السبت 12-11-2022
الوكيل الاخباري

تجار يدعون لإجراء إصلاحات تدعم أعمال القطاع التجاري

الهواري: خطة لتطوير مستشفى الأمير فيصل وتعزيزه بالكوادر

أردوغان: روسيا ليست دولة عادية إنها قوية

الغذاء والدواء: ضبط أحد غشاشي زيت الزيتون

نقابة الأجهزة الكهربائية: الشركات بدأت عروضها في الجمعة البيضاء

من جديد.. بايدن يتلعثم خلال خطاب له في شرم الشيخ - فيديو

هكذا أصبحت أسعار الذهب في الأردن بعد التسعيرة الثانية

ارتفاع الأسعار يضعف إقبال الأردنيين على رحلات العمرة

سماء الاردن على موعد مع ظاهرة فلكية الخميس والجمعة المقبلين

ديما الضمور تحصل على جائزة المرأة التنفيذية في الأمن السيبراني

السبت، 12-11-2022 10:58 ص

بالفيديو.. سعودي في العقد الرابع من العمر يفقد بصره بعد نظره لهذا السبب

45116eef-79bc-4ab6-ae8d-68be71671f0e


الوكيل الإخباري - تسبب النظر لمدة دقيقتين فقط لكسوف الشمس لجعل رجل يفقد بصره في السعودية .

اضافة اعلان


وقالت الاستشارية المشرفة على حالته، خديجة العطاس، أن المريض شعر بعد النظر في الشمس بضوء فلاش وبعدها فقط البصر في المنطقة الوسطى من العين، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية”.


وأضافت أنه اتضح بعد فحصه أنه يعاني اعتلال في الشبكية، وفقد النظر، مضيفا أن النظر إلى الشمس خطير في كل الأحوال.

 

 

سما برس 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ba2190ff-e7a4-4062-971d-b9756361b67e

مشهد جميل لتساقط المطر من أمام مسجد قباء - فيديو

2022-11-12_06-13-20_701615

مفاجأة تظهر في مثلث برمودا حيث كانت السفن والطائرات تختفي -فيديو

download

بها 44 منزلا وفندقا.. عرض قرية إسبانية للبيع وسعرها مفاجأة

6213652142360461ba777761

'هابل' يلتقط انفجارا نجمياً عمره 11 مليار سنة

18370405281668221431

الصين تطلق مركبة شحن لنقل إمدادات إلى محطة الفضاء الجديدة

image

تسلموا جثته ودفنوه.. فإذا به حي يرزق أمامهم في مصر -صورة

أخبار متعلقة
a5f206e9-95bb-43d0-9ef7-0d64cabfbede

مزاد علني على 'دلة قهوة' نادرة بسعر صادم في السعودية - فيديو

5bed280dd437500e3f8b45dc-800x549

السعودية ..اكتشافات أثرية نادرة عمرها 80 مليون عام