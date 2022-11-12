بالفيديو.. سعودي في العقد الرابع من العمر يفقد بصره بعد نظره لهذا السبب

الوكيل الإخباري - تسبب النظر لمدة دقيقتين فقط لكسوف الشمس لجعل رجل يفقد بصره في السعودية .

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وقالت الاستشارية المشرفة على حالته، خديجة العطاس، أن المريض شعر بعد النظر في الشمس بضوء فلاش وبعدها فقط البصر في المنطقة الوسطى من العين، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية”.



وأضافت أنه اتضح بعد فحصه أنه يعاني اعتلال في الشبكية، وفقد النظر، مضيفا أن النظر إلى الشمس خطير في كل الأحوال.

pic.twitter.com/VRTjrDfSmz فيديو | أربعيني فقد بصره قبل أسبوعين لأنه نظر إلى كسوف مباشرة.. والاستشارية المشرفة على حالته د. خديجة العطاس: النظر للشمس خطير في كل الأحوال #الراصد November 10, 2022

سما برس