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الأحد، 29-01-2023 11:02 ص

بالفيديو.. سيول نيوزيلندا تداهم ركاب إحدى الحافلات

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر” مياه السيول الجارفة التي تشهدها نيوزيلندا منذ أيام، تخترق أبواب وأرضية إحدى حافلات النقل الداخلي في البلاد.

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وغمرت المياه أرجلَ الركاب، الذين سارعوا لتسجيل اللحظات بواسطة كاميرات هواتفهم المحمولة؛ فيما رفع بعض الركاب أقدامهم حتى لا تبتل بالمياه.

وتعرضت الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا لأمطار غزيرة، الأحد؛ مما تسبب في حدوث انهيارات وسيول وقطع الطرق؛ في حين ارتفع عدد القتلى إلى أربعة بعد التأكد من وفاة شخص كان في عداد المفقودين.

 

 

 

 

سكاي نيوز 

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