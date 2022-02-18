بالفيديو .. شخص يريد التخلي عن طفلته في لبنان لهذا السبب

الوكيل الإخباري - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن لبناني حاول التخلي عن طفلته وإعطائها لعنصر في قوى الأمن الداخلي بسبب الفقر وعدم قدرته على توفير الطعام لها.

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وحسب المعلومات فإن الحادثة وقعت في مدينة صيدا (جنوب البلاد) بعدما قام عناصر من قوى الأمن بإزالة بسطات لبيع السمك كانت موضوعة على الرصيف، باعتبار أصحابها مخالفين للنظام، وتبين أن واحدة منها تعود للرجل الذي ظهر في الفيديو وهو يقدم طفلته لعنصر من قوى الأمن ليقوم بإعالتها، بعد أن حُرم من وسيلة العيش الوحيدة لديه (بسطة السمك).



وعلى إثر ذلك عمد عدد من أصحاب البسطات على قطع الطريق البحرية قبالة مرفأ صيدا القديم، احتجاجا على إزالة بسطاتهم من المكان.



قام الوالد بتسليم طفلته لقوى الأمن الداخلي لأنه عاجز عن تأمين الحليب لها

* الله ينتقم من كافة المسؤولين الذين سرقوا ودمروا وافلسوا لبنان وأوصلوا الناس للجوع والذل هم أحرار #لبنان_ينهار بعد قيام القوى الأمنية والبلدية بإزالة بسطات الفقراء التي يعتاشون منها في مدينة صيدا جنوب لبنانقام الوالد بتسليم طفلته لقوى الأمن الداخلي لأنه عاجز عن تأمين الحليب لها* الله ينتقم من كافة المسؤولين الذين سرقوا ودمروا وافلسوا لبنان وأوصلوا الناس للجوع والذل هم أحرار pic.twitter.com/8ot73DudJO February 17, 2022

روسيا اليوم





