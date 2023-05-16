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الثلاثاء، 16-05-2023 12:41 م

بالفيديو: طائرة شحن أمريكية تنجو من كارثة بعد رصد خلل مبكر

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل، طائرة شحن كبيرة وهي تهبط اضطراريًا بطريقة تحبس الأنفاس، فيما أكدت الشركة المالكة أن الحادث الخطير لم يُسفر عن وقوع مصابين.

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وتفصيلاً، ذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن طائرة الشحن من طراز “بوينغ 747″، كانت قد أقلعت محلقة صوب مطار أوهاري في شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، وبعد الإقلاع مباشرة، انتبه طاقم القيادة إلى عدم إمكانية سحب العجلات الخاصة بالإقلاع على النحو المعتاد، وهو ما بدا بمثابة خلل.


ولدى هبوط الطائرة بعد 45 دقيقة من الإقلاع، نزلت بعنف على المدرج، إلى درجة أن عجلاتها الخلفية انفصلت.


وأوضحت شركة “كارغولوكس” المالكة للطائرة، أن ما وقع مساء يوم الأحد كان “حادث هبوط خطير”، حيث اضطرت الطائرة إلى التخلص من الوقود في الجو، قبل تنفيذ عملية الهبوط التي انتهت على نحو متحكم فيه.


وأشارت الشركة إلى أن الطائرة ما زالت على المدرج، في حين يجري اتخاذ إجراءات من أجل تأهيلها مجددًا.

 

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