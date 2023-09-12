الثلاثاء 12-09-2023
الوكيل الاخباري

الملك يعزي بضحايا الإعصار في ليبيا

كاميرا سرعة جديدة في شوارع اربد

الأردن الأول عربيا في الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة

الارصاد : أمطار بهذه المناطق غداً الاربعاء

إغلاق 7 منشآت وتوجيه 154 إنذارا لمخالفات تدخين في الزرقاء

لقاء في تربية لواء القويسمة لتفعيل مُبادرة "لمدرستي أنتمي"

7 آلاف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

الأرصاد: تأثير عاصفة دانيال على الأردن سيكون غبار مثار بفعل الرياح

الامانة : الحبس 3 شهور وغرامة 300 دينار لمرتكب هذه المخالفة

وزير ليبي: رُبع مدينة درنة اختفى والجثث في كل مكان

الثلاثاء، 12-09-2023 12:48 م

بالفيديو - ظهور شلالات مياه جوفية عقب الزلزال المدمر في المغرب

Doc-P-459907-638300087621574984


الوكيل الإخباري - أظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع إخبارية مغربية، تفجر ينابيع وظهور شلالات للمياه الجوفية في منطقتي سوس والحوز، اللتين ضربهما زلزال المغرب مساء الجمعة.

اضافة اعلان


ونشر موقع صحيفة "هسبريس" المغربية، مقطع فيديو لظهور شلالات مياه جوفية بين شقوق الجبال في المناطق المتضررة من الزلزال.


ونقل موقع "زايوسيتي دوت نيت" الإخباري عن الأستاذ الجامعي المختص في الماء أن حدوث تغير في تدفق المياه أمرٌ وارد خلال الكوارث الطبيعية؛ مشيرا إلى أن الزلازل يمكن أن تسبب تزايدا قويا في تدفق المياه كما يمكن أن تؤدي إلى العكس.


وشرح الأستاذ الجامعي، أن "تخزين الماء تحت الأرض يكون في طبقات جيولوجية إما قديمة أو حديثة؛ أي يمكن أن تكون طبقات مكونة من الكلس وتحتوي على خزان قوي وكثيف من المياه في مغارات تحت الأرض".

 

وأوضح أن هذه المغارات تتعرض إثر الهزات الأرضية لضغط قوي يجعلها تنفجر بحيث تدفع قوة الحجر الماء المخزن تحت الماء ويأخذ مجراه فتزيد نسبة التدفق بشكل عام.


وأضاف أن تدفق بعض العيون التي جفت من الماء يصبح كثيفا؛ لأن الضغط الذي حدث يدفع الماء للخروج من المنابع.


وفي المقابل، أبرز الأستاذ الجامعي المختص في الماء أن العكس وارد أيضا؛ بحيث توجد بعض عيون الماء الممتلئة؛ لكن مع الضغط الذي يُخَلّفه الزلزال وتكاثر الأحجار تنقطع تماما؛ مشيرا إلى أن المسارات التي يمر منها الماء تُسَد بفعل تكاثر الأحجار، وتحبس من المياه الجوفية مما يؤثر أيضًا على تدفقها وخروجها.


وقال "زايوسيتي دوت نت" إنه سَبَق أن أشارت دراسات دولية لإمكانية تغير جودة الماء أيضًا مع الزلازل؛ فحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يمكن أن تتأثر المياه بفعل الزلازل خاصة في المواقع التي يكون فيها الاهتزاز قويا ومحسوسا، وأبرزت الهيئة أن مياه الآبار يمكن أن تتعكر بالرواسب القادمة من المسام والشقوق في الصخور التي تزود البئر بالمياه، وهي ظاهرة يمكن أن تكون مؤقتة فقط قبل أن تعود المياه إلى حالتها الطبيعية.

 

 

 

سبق

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

استعادة لوحة لفان جوخ سُرقت خلال جائحة كورونا

330515

فيديو يحصد الاف المشاهدات لطفلة تبكي حال ليبيا بعد اعصار دانيال

1117497

إطفاء أنوار برج إيفل تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب المدمر

64feb7744c59b73b6208d3b6

سقوط شابين سعوديين من جبل في جازان أثناء لعبهما كرة القدم - فيديو

2023_9_9_17_51_31_75

بعد زلزال المغرب.. كيف تحمي نفسك من الإصابة؟

9be95a8fafb09a218a8e2fb59c262c6a14c88852

إصابة ركاب جراء اندلاع حريق في محرك طائرة صينية - فيديو