بالفيديو .. عرض رياضي من العروسان خلال حفل زفافهما في تركيا

الوكيل الإخباري-بدأ عروسان في تركيا حاصلان على الحزام الأسود في رياضة الجودو رقصة افتتاح حفل زفافهم على شكل عرض رياضي بضربة خاطفة من العروس أوقعت العريس أرضاً .

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وفي التفاصيل ، افتتح العروسين من منطقة دينيزلي حاصلان على الحزام الأسود في لعبة الجودو حفل زفافهما بعرض رياضي ‏لفنون القتال، مستعيضين بذلك عن رقصة الافتتاح، التي تعتبر تقليداً لبدء باحتفال الزواج.‏



وقامت العروس، التي تعمل كمدرّبة محترفة في هذه الرياضة، بتقديم عرض قتالي، أقدمت خلاله على طرح ‏العريس، الممارس الهاوي للرياضة، أرضاً في 4 حركات متنوعة مثيرة إعجاب الحضور الذي أعرب عن تشجيعه لها ‏بالتصفيق الحار.

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وحاز مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه الزوجان مرتديان للحزام الأسود فوق لباس الزفاف الرسمي على إعجاب ناشطي مواقع التواصل الذين تداولوه على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع منشورات تشير إلى الترحيب "بالبداية ‏الموفقة للعروس" في حياتها الزوجية.‏





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