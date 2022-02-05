السبت 05-02-2022
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السبت، 05-02-2022 10:14 ص

بالفيديو.. لحظات تحبس الأنفاس لحالة ريان داخل البئر

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الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام  في العالم الأمس ، فيديو يوضح حالة ريان داخل البئر وانه ما زال على قيد الحياة بعد امداده بالأكسجين والطعام  .

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يذكر ان فرق الانقاذ المغربية لازالت تعمل حتى هذه اللحظة لانتشال الطفل ريان من عمق البئر ، موضوحة ان السبب في التأخير للوصول الى ريان صخرة صغيرة  وأوضح المصدر ذاته ل هسبريس أن “الصخرة توجد في عمق النفق الذي تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان، وقد تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة”.

 

 

 




 

 


 

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