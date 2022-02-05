بالفيديو.. لحظات تحبس الأنفاس لحالة ريان داخل البئر

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام في العالم الأمس ، فيديو يوضح حالة ريان داخل البئر وانه ما زال على قيد الحياة بعد امداده بالأكسجين والطعام .
#الطفل_ريان#انقذوا_ريان— عادِل المَعزُوزِي (@adil_brdich) February 4, 2022
فيديو من زاوية اخرى تم التقاطه قبل ساعة ونصف من الآن يظهر بوضوح أن ريان لا يزال حيا ويحاول جاهدا رفع رأسه، فاللهم عجل بالفرج ونجِّ الملاك الصغير ريان ورده لأمه سلما معافى كي تقر عينها ولا تحزن كما رددت موسى لأمه.
ركزوا في عينيه لتفهمو حجم معاناته😢 pic.twitter.com/PI7VNvo9p1
Let’s #prayforRyan 😓— [email protected]@ [email protected]@D. RAبIA SAجAD (@rabia6789) February 5, 2022
Few meters separate the rescue teams to retrieve the #الطفل_ريان who caught the world's attention. https://t.co/BKA6ZNUQoP pic.twitter.com/y7OCXFIcTO
يذكر ان فرق الانقاذ المغربية لازالت تعمل حتى هذه اللحظة لانتشال الطفل ريان من عمق البئر ، موضوحة ان السبب في التأخير للوصول الى ريان صخرة صغيرة وأوضح المصدر ذاته ل هسبريس أن “الصخرة توجد في عمق النفق الذي تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان، وقد تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة”.