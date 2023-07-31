بالفيديو .. لحظة رعب خلال تحطم طائرة على شاطئ مزدحم في أميركا

الوكيل الإخباري - رصد مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، لحظة تحطم طائرة صغيرة على شاطئ مزدحم في ولاية نيو هامبشاير الأميركية.

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ما تفاصيل الحادث؟



قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الحادثة وقعت يوم السبت في شاطئ هامبتون، مشيرة إلى أنها لم تخلف أي إصابات أو خسائر بشرية.



ذكر شهود عيان أن طائرة "بيبر PA-18" ذات المحرك الواحد تحطمت في منتصف نهار السبت، مبرزين أن عناصر الإنقاذ نجحت في إخراج الطيار حيّا.



وكشفت خدمات الطوارئ أن الطائرة تحطمت على مسافة تتراوح بين 25 و30 مترا في البحر.



وأظهر الفيديو المنتشر الطائرة وهي تحمل لافتة خلفها أثناء تحليقها، قبل أن تتحطم في البحر، الذي كان مزدحما بالمصطافين.



من جهتها، أوضحت إدارة الطيران الفدرالية في بيان، أن الطيار كان الشخص الوحيد على متن الطائرة.

pic.twitter.com/1ZjYUwdkC9 Breaking:Pilot is okay after his small plane crashes into the water off Hampton Beach New Hampshire Saturday afternoon…no word on what caused the plane to go down..multiple agencies on scene..no one on the beach or in the water was injured #7News July 29, 2023

سكاي نيوز