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الثلاثاء، 15-03-2022 03:19 م

بالفيديو .. مشهد صادم لسيارة تدهس طفلا ونجاته بأعجوبة في لبنان

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الوكيل الإخباري-نجى طفل من موت محتم، بعدما صدمته سيارة عندما كان يلهو ويلعب، في شرق مدينة صور اللبنانية.

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ويظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، أطفالا يلعبون في الشارع عندما مرت سيارة ولم تنتبه للطفل ودهسته.


إلا أن الطفل نجا عندما شعر سائق السيارة بشيء تحت العجلة، فتوقف لاستطلاع الأمر تزامنا مع توقف سائق دراجة نارية ومسارعته لنجدته.


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