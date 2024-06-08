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السبت، 08-06-2024 08:34 ص

بالفيديو- معلم يعتدي على طالب مصاب بمتلازمة داون في تركيا

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الوكيل الإخباري- تعرض طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، مصابًا بمتلازمة داون، للضرب المبرح على يد معلم في مدرسة للتعليم الخاص في العاصمة التركية أنقرة.

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فقد كشف مقطع مصور المعلم وهو يعتدي على الطالب ويسحبه على الأرض ويركله، وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام التركية عديدة نهاية الأسبوع الماضي.


وبينما سجلت الكاميرات الأمنية في المدرسة الحادثة، تبين أن زوجة المعلم، التي تعمل في نفس المدرسة، مرت دون أن تنتبه، رغم أنها شاهدت لحظات العنف.


"صراع مع صديقه"
وفي التفاصيل، اتصل مدرس التربية الخاصة بوالدة الطالب، واسمه "بيرات"، المصاب بمتلازمة داون، وقال لها "ابنك أحزنني اليوم. كان هناك صراع بينه وبين صديقه. ونزفت شفته".


لكن عندما رأت الأم، التي أخذت ابنها من الحافلة بعد عودته من المدرسة، كدمات على جسده، سألته عن كيفية تشكل الندبات، فقال لها إن "المعلم هو من فعل ذلك"، بحسب ما نشر موقع "yenidogugazetes" التركي.


وبناء على إصرار الأم، تمت مراجعة الكاميرات في المدرسة، وعندما تم فحص التسجيلات تبين أن الطالب المصاب بمتلازمة داون، تعرض للضرب على يد معلمه.


من جانبها، قدمت الأم، التي أصيبت بالصدمة بعد مشاهدة اللقطات وتلقت بلاغًا بالاعتداء على ابنها من المستشفى، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام من خلال محاميها.


السجن لمدة تصل إلى عام ونصف
وفي لائحة الاتهام التي أعدها مكتب المدعي العام، لوحظ أنه عندما تم فحص تسجيلات الكاميرا، أن الطفل الضحية قد تعرض للضرب بشكل واضح على يد المعلم المشتبه به.


وأن الدفاع الذي قدمه المعلم كان يهدف بالكامل إلى التخلص من الجريمة وتبرئة نفسه، حيث ادعى أنه كان يحاول أخذ الطالب إلى الفصل الدراسي.


كذلك، طلبت لائحة الاتهام معاقبة المعلم على جريمة "الإصابة البسيطة" وفقًا للمادة 86 من قانون العقوبات التركي.


وطلبت النيابة العامة توجيه تهمة ارتكاب الجريمة "ضد شخص غير قادر جسديًا أو عقليًا على الدفاع عن نفسه" ومعاقبته بالسجن من 6 أشهر إلى 1.5 سنة، مع زيادة عقوبة السجن لكونه مجرمًا.

 



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