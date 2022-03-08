الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك يعزي عشيرة المجالي

بايدن سيعلن حظر النفط الروسي

وزير العمل: نعمل على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ضمن بيئة عمل لائقة وآمنة

الأرصاد: منخفض غير اعتيادي يؤثر على الاردن غداً

سقوف سعرية للزيوت النباتية - اسعار

الملك يؤكد دور الملكية الأردنية في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية

ارتفاع اليورو وتراجع الدولار

وفاة واصابة بحادث تدهور مركبة في جرش

"حماية الصحفيين": الاحتجاز بسبب شكاوى قضائية انتهاك لحقوق الصحفيين

المعايطة: التعديلات الدستورية عززت دور المرأة بالمجتمع

الثلاثاء، 08-03-2022 03:32 م

بالفيديو والصور .. عروس أوكرانية تقيم حفل زفافها تحت أصوات الرصاص

4


الوكيل الإخباي-رغم أهوال الحرب وأصوات المدافع والظروف القاسية، سجلت الحرب قصصا إنسانية بعضها مفعم بالبهجة وكحيلة للصمود خلال العملية العسكرية الروسية على بلادهم.

ومع فرار نحو مليون ونصف أوكراني خارج البلاد، فتحت تلك الزيجات بارقة أمل في لحظات المحن على مستقبل بلد على المحك، وتضيء جانبا من أسباب ما اعتبر مراقبين "صمودا " للقوات الأوكرانية في وجه ثاني أقوى جيوش العالم.

اضافة اعلان


وتتواصل استعدادات القوات الأوكرانية للمعركة الفاصلة في العاصمة كييف التي حاصرتها القوات الروسية، وتستهدفها بالصواريخ أملا في تضيق الخناق على الجيش الأوكراني لتحقيق انتصار حاسم يمكن استخدامه على طاولة المفاوضات التي سجلت جولتها الثالثة على حدود بيلاروسيا، بعض التقدم البسيط.

 

 

زواج على خط النار
قرب نقطة تفتيش في كييف اصطف جنود أوكرانيون للاحتفال بزفاف ليسيا إيفاشينكو، عضوة في قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية إلى على يد نائب قائد كتيبتها، فاليري فيليمونوف فيما تتلاحق الأخبار التي توثق القصف الروسي على مواقع الجيش في كييف.


وبقبلة ووسط أنغام موسيقى آلة وترية أشبه بالعود العربي يزاحم أزيز الطائرات ترسم ملامح الجنود تصميما على مواجهة القوات المتقدمة.


وعقد الأوكرانيان قرانهما في الوقت، الذي حملا فيه البنادق وارتديا الزى العسكري للدفاع عن بلادهما، مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة كييف.


وارتدى الزوج خوذة بينما ارتدت العروس زيا عسكريا، وكذلك  فعل الحاضرون في حفل الزفاف، الذين كانوا من قوات الدفاع الأوكرانية واصطفوا في موكب الزواج حاملين قذائف صاروخية محمولة على الكتف وصواريخ مضادة للدبابات، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.


ومن بين الضيوف الآخرين كان عمدة كييف فيتالى كليتشكو، الذي كان يرتدى سترة واقية من الرصاص والتقط صورة سيلفى مع العروس، وحشد من الصحفيين تمت دعوتهم لمشاهدة حفل الزفاف الذي أقيم بجوار نقطة تفتيش في خضم حرب روسيا على أوكرانيا.


وعلى الرغم من الطبيعة السيريالية لزواج ليسيا إيفاشينكو وفاليرى فيليمونوف فى العاصمة الأوكرانية، الأحد الماضي، إلا أن هذه اللحظة قدمت من جانب ما لمحة عن الحياة الطبيعية وسط الصراع، حيث تم الزفاف على الرغم من مواصلة القوات الروسية التقدم نحو العاصمة الأوكرانية.


وقال عمدة كييف إن الحياة تستر والناس تعيش وحبهم يساعدهم في الحرب.
ومع استعداد السكان في مدينة لفيف، غربي أوكرانيا، لدخول القوات الروسية، عقد فيتكور وجالينا، قرانهما لتوثيق تلك اللحظات في أوقات عصيبة تمر بها بلادهم.

 

ويقول فيكتور (31 عامًا)، الذي تزوج من جالينا (24 عاما)، بقدر من الدعابة: "المزاج مفعم بالحيوية"، ثم تابع بجدية أكبر: "اليوم تزوجت، وأنا مستعد لحمل السلاح لحماية أوكرانيا وجالينا".

 


 


 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-928000-637823214126935668

رعب في اليابان من حجر انشق.. يقتل من يلمسه بغاز سام -فيديو

image (3)

فيتنام.. رجل يهدي امرأة باقة ورد وقطع ذهب بـ 307 آلاف دولار بمناسبة يوم المرأة العالمي

ART-2-_568106

أفكار لعيد الأم

الزواج-المختلط

تعرف على هذه الحقائق قبل الزواج

jpg

اليوم العالمي للمرأة.. لماذا اختار العالم 8 آذار يوما للنساء؟

74fd301e-1bd3-4142-8c6c-5d3d7c3b69aa_16x9_1200x676

انتظر لا تذهب للتعليقات.. قد تمكث ساعات لمعرفة أين توجد كلمة "NENE"

أخبار متعلقة
1025873-السيارة-التى-تحمل-الحيوانات

هرباً من الحرب.. إجلاء نمور وأسود أوكرانيا إلى بولندا

621fd9604c59b710e325cf77

العقوبات الاوروبية تطال القطط الروسية !

c3bdc8e4-dcf9-4730-ba52-ac9f17361322_16x9_1200x676

شاهد.. مغربي يشهر سكيناً ليركب القطار رغماً عن الأمن الأوكراني