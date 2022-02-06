الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

خبير اقتصادي: رفع الرواتب في الأردن لـ 500 دينار على الأقل بات امراً مُلحاً

إغلاق مستودعين لديهما مستحضرات منتهية الصلاحية في عمان

تعميم تعليمات منح مكافآت وحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات

الطاقة والمعادن: 580914 مسجل على منصة دعم الكهرباء

توقعات أولية بتساقط الثلوج خلال المنخفض القادم

ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي إلى 59 %

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ 26 ألف أسرة الشهر الماضي

توضيح من التعليم العالي حول موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

المستقلة للانتخاب: بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات المقبلة الاثنين

مركز الاتصال الوطني يتلقى نحو 4 ملايين مكالمة واستفسار العام الماضي

الأحد، 06-02-2022 09:36 ص

بانكوك .. العثور على كاميرات تجسس داخل حمامات نسائية في السفارة الأسترالية

dfcb33ead3a5d22db25e18b6c3190f01


الوكيل الإخباري - تم العثور على كاميرات تجسس داخل حمامات نسائية في السفارة الأسترالية بالعاصمة التايلندية بانكوك.

اضافة اعلان

 

وقال مسؤول في كانبيرا، يوم السبت، إنه تم اتهام موظف سابق في السفارة الأسترالية، بعد العثور على عدة كاميرات تجسس في حمامات نساء البعثة.

 

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، على أن الشرطة الملكية التايلاندية ألقت القبض على موظف محلي سابق الشهر الماضي.

 

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن "رفاهية وخصوصية جميع الموظفين تظل أولوية بالنسبة للوزارة ونواصل تقديم الدعم المناسب". 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
555

سيدة بريطانية تشتري منزلا جديدا.. وتعثر على مفاجأة تحت السجادة

Гребнистый-крокодил-морской-крокодил-лат.-Crocodylus-porosus-1024x611

أمريكا..اصطياد تمساح ضخم افترس الماشية لـ80 عاما - صورة

134187

اكتشاف هياكل عظمية مقطوعة الرأس في مقبرة رومانية ببريطانيا

C7514662-FB0B-4390-98CA-A0183DC1F88E

صحفية مغربية تتعرض للإغماء لحظة اعلان وفاة الطفل ريان

الارض

ناسا: كويكب قطره 150 مترا يقترب من الأرض

اسماء مواليد بنات من حرفين ومعانيها

أسماء بنات بحرف الباء ومعانيها