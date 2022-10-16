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الأحد، 16-10-2022 11:39 ص

بايدن يحصل على خصم 50% في أحد مطاعم كاليفورنيا.. ماذا فعل؟ فيديو

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الوكيل الإخباري - توقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، عند مطعم مكسيكي شهير في جنوب كاليفورنيا، لشراء وجبة دجاج .

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وعند طلب بايدن البالغ من العمر 79 عاما الفاتورة، عرض عليه أمين الصندوق في المطعم خصما بنسبة 50٪ على "الخدمة العامة".

 

وبعد الخصم، بلغ إجمالي فاتورة بايدن 16.45 دولار، لكن بايدن دفع 60 دولارا بدلا من ذلك.

 

وأصر بايدن على أن الشخص التالي الذي يأتي للمطعم سيحصل على وجبته مجانا. وقبل مغادرته، سأل أحدهم بايدن عما حصل عليه، فأجاب "دجاج كويساديلا".

 

ونشر بايدن فيديو محادثته مع العامل على صفحته في موقع "تويتر"، وعلق: "أعلمني إذا كنت الشخص التالي الذي حصلت على وجبة الدجاج المجانية"، وتفاعل مغردون مع المقطع الذي انتشر على نطاق واسع.

 

 

 روسيا اليوم

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