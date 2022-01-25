بايدن يشتم مراسلا تلفزيونيا سأله عن التضخم - فيديو

الوكيل الإخباري - قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بشتم مراسل فوكس نيوز بالبيت الأبيض، بيتر دوسي، عند محاولته طرح سؤال بشأن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

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ردة فعل بايدن جاءت بعد جلسة عقدها، يوم الاثنين، لمناقشة سبل خفض الأسعار للعائلات الأمريكية.



فبعد تصريحاته سارع الصحفيون في طرح الأسئلة، على أمل أن يأخذ الرئيس بعضها، لكن موظفي البيت الأبيض قاموا بإغلاق البث.



غير أن الكاميرات والميكروفونات رصدت ردة فعل بايدن الذي قام بشتم مراسل شبكة فوكس نيوز، بيتر دوسي، بلفظ خارج عن المألوف، بسبب سؤاله عن التضخم، وإن كان التضخم يشكل عبئا سياسيا على الرئيس قبل الانتخابات النصفية للكونغرس.



إلا أنه لاحقا وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، اتصل الرئيس، بايدن بمراسل الشبكة، بيتر دوسي، "لتنقية الأجواء" بعد أن تلفظ الرئيس بكلمة مهينة بحقه.