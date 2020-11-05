الخميس 05-11-2020
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الخميس، 05-11-2020 03:27 م

ببغاء ينقذ صاحبه من موت محقق في استراليا

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الوكيل الإخباري _ تمكن رجل استرالي يدعي "أنتون إنغيوين" من النجاة من حريق هائل نشب داخل منزله اثناء نومه وكاد أن يودي بحياته، وذلك بفضل ببغاء يملكه، بعد أن أيقظه الطائر من نوم عميق ليتمكن من الخروج بسرعة من منزله بعد ان اشتعلت فيه النيران.

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حيث بدأ الببغاء "إيريك" بإصدار أصوات بصوت عال وكأنه يصرخ ليوقظ صاحبه، مع بدء رائحة الدخان في الانتشار داخل المنزل.

 

وحسبما قال "إنغيوين" : "سمعت صوت ضربة وبدأ إيريك في الصراخ، بإسمي فاستيقظت وشممت رائحة دخان، فأخذته وخرجت بسرعة من الغرفة، ثم رأيت النيران تتصاعد في المنزل".

 

واضاف : "أخذت حقيبتي وخرجت مسرعا.. أشعر بالصدمة لأنني بخير" .


المصدر : سكاي نيوز 

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