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الأحد، 26-06-2022 02:24 م

بحار يلف العالم كله بيد واحدة خلال 7 سنوات في أمريكا

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الوكيل الإخباري-أكمل بحار مبتور الأطراف من هاواي في الولايات المتحدة الأمريكية أول رحلة بمفرده حول العالم بواسطة ليضيف لقبا جديدا إلى قائمة أرقامه القياسية.

بيد واحدة، انطلق «داستن رينولدز» الذي لم يكن لديه أي خبرة في الإبحار، في رحلة مدتها سبع سنوات حول العالم من كايلو كونا في هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية، وعاد إلى ولايته الأصلية في 4 ديسمبر 2021.

داستن وهو "بحار بيد واحدة" وجد نفسه محاصر بديون ضخمة بعد اصطدامه المروع في عام 2008 عندما صدمه سائق وجهاً لوجه أثناء ركوبه دراجة نارية.

وإلى جانب ذلك فقد طرفيه في الحادث، فقد أصيب بثقب في الطحال والرئة، وكسر شديد في القدم وكسر في الكتف.

أبحر المغامر بمفرده لأول مرة في 18 يونيو 2014 لما كانت محطته الأولى على بعد 1510 كيلومترات من هاواي.

ونظرًا لأن قاربه لم يكن مصممًا ليعمل شخص من ذوي القدرات، فقد اضطر رينولدز إلى استخدام أسنانه لرفع الشراع.

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صدى البلد

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