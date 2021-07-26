الإثنين 26-07-2021
الوكيل الاخباري

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في إربد

12 طائرة اثيوبية تهبط اضطرارياً في مطار الخرطوم

ارتفاع حالات التبرع بالقرنيات في مأدبا

قرار جديد للرئيس التونسي

وزارة التربية تحسم الجدل حول عودة الطلبة الى المدارس

الأمم المتحدة تعلق على أحداث تونس

الصحة تغلق منشآت لم تلتزم بأوامر الدفاع خلال فترة عيد الأضحى

تربية الأغوار الشمالية تبحث خطة تعويض الفاقد التعليمي

مخالفة 2378 منشأة و1055 فردا منذ حزيران الماضي

وزير الصحة يكشف عن إجراءات سيجري الإعلان عنها قريبا

الإثنين، 26-07-2021 07:47 م

بحيرة في الأرجنتين تتحول إلى اللون الوردي بسبب غير طبيعي

بحيرة


الوكيل الإخباري - تحولت بحيرة في منطقة باتاغونيا الجنوبية بالأرجنتين إلى اللون الوردي الفاتح في ظاهرة مدهشة ولكنها مقلقة.

اضافة اعلان


وعادة ما تتحول مياه بعض البحيرات إلى اللون الوردي بسبب تغيير مستويات الملح وزيادة وجود الطحالب في الماء، لكن الخبراء والنشطاء يلقون باللوم في هذه الظاهرة هذه المرة إلى سبب غير طبيعي، وهو التلوث الناجم عن مادة كيميائية تستخدم لحفظ القريدس بغرض التصدير.


واللون ناتج عن كبريتيت الصوديوم، وهو منتج مضاد للبكتيريا يستخدم في مصانع الأسماك، والذي يُلقى باللوم على نفاياته في تلويث نهر تشوبوت، الذي يغذي بحيرة كورفو ومصادر المياه الأخرى في المنطقة، وفقا لمجموعة من النشطاء.


ولطالما اشتكى السكان من الروائح الكريهة والمشكلات البيئية الأخرى حول النهر والبحيرة.


وقال لادا، الذي يعيش في مدينة تريليو، على مقربة من البحيرة وعلى بعد نحو 870 ميلا (1400 كيلومتر) جنوب بوينس آيرس، إن البحيرة تحولت إلى اللون الوردي الأسبوع الماضي وظل لونها غير طبيعي إلى غاية يوم الأحد.


وقال مهندس البيئة وعالم الفيروسات فيديريكو ريستريبو لوكالة "فرانس برس" إن التلوين ناتج عن كبريتات الصوديوم في فضلات الأسماك، والتي بموجب القانون يجب معالجتها قبل التخلص منها.


وصرح الناشط البيئي بابلو لادا لوكالة "فرانس برس" أن: "أولئك الذين يجب أن يكونوا مسيطرين هم الذين يسمحون بتسميم الناس" ملقيا بمسؤولية تلك الفوضى على الحكومة.

 


 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
591770Image1

'يارب وين العدالة'.. هكذا ودعت ناشطة عراقية ابنها الذي قتل على أيدي مجهولين - فيديو

Q4AxM

بالفيديو.. مندوب توصيل يبصق في أكواب القهوة قبل تسليمها في السعودية

حج

فلسطيني ينعم بالحياة وسط أكثر من 300 حفيد - فيديو

شبح

زوجان ينامان شهراً كاملاً على الشرفة خوفاً من شبح في فرنسا

1-1453254

فيديو الفضيحة يطيح مذيعة.. لطخت نفسها بالطين من أجل الإثارة

d-967-ميديا-البلد-لايف-ستايل-سر-المقطع-الذي-جمع-أكثر-من-4-ملايين-مشاهدة-ماذا-فعل-الرجل-لزوجته-

الكشف عن سر المقطع الذي جمع أكثر من 4 ملايين مشاهدة في امريكا - فيديو