بخاخ للأنف مصنوع من بكتيريا الأمعاء للوقاية من الإنفلونزا

الوكيل الإخباري-قد يكون بخاخ جديد للأنف يحتوي على بكتيريا تسبب التسمم الغذائي أكثر فعالية من الحقن في الوقاية من الإنفلونزا.



ويحتوي الرذاذ على لقاح الإنفلونزا ممزوجًا ببكتيريا الإشريكية القولونية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تقلصات شديدة في المعدة وإسهال وقيء.

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وتساعد إضافة الإشريكية القولونية على تحفيز استجابة الجهاز المناعي للفيروس بشكل أكبر من لقاحات الإنفلونزا الموجودة حاليا.

ويمكن أن يؤدي استخدام هذا الرذاذ مباشرة في بطانة الأنف إلى تنشيط جهاز المناعة لمنع الفيروس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وفقًا لدراسة أجراها باحثون في مستشفى جامعة تايوان الوطنية.





وقال الباحثون إنه من خلال العمل مباشرة على الأنف والحلق، فإن الرذاذ يشجع على إنتاج المزيد من الأجسام المضادة في النقطة التي يغزو فيها فيروس الإنفلونزا جسم الإنسان. وأظهرت نتائج التجربة، التي شملت 350 مريضًا، أن اللقاح آمن وفعال، مما أدى إلى استجابة مناعية أكبر من لقاح الإنفلونزا التقليدي.





وتسبب الإنفلونزا مرضًا خفيفًا نسبيًا لدى معظم الأشخاص، ولكنها يمكن أن تنتقل إلى الجهاز التنفسي السفلي، مما يؤدي إلى التهاب رئوي مميت في الحالات الشديدة، لا سيما بين الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من حالات صحية أساسية.



وتشير التقديرات إلى أن لقاحات الإنفلونزا منعت ما بين 15 إلى 52 في المائة من حالات الإنفلونزا بين عامي 2015 و2020. وتحفز لقاحات الإنفلونزا - التي تُصنع عادةً من فيروسات معطلة - إنتاج الأجسام المضادة.



وتحتوي إصدارات بخاخات الأنف، التي تتجنب الإبر، على فيروسات حية تم إضعافها حتى لا تسبب المرض، ولكنها تسبب استجابة مناعية أكبر (بما في ذلك الخلايا التائية والخلايا البائية الأكثر تعقيدًا) - وفي حالة التهابات الجهاز التنفسي، يمكن أن يتم تسليمها مباشرة إلى حيث تتكاثر الفيروسات.





ويحتوي الرذاذ، الذي طورته شركة Advagene Biopharma ومقرها تايوان، على لقاح مضاد للإنفلونزا ملفوف في بكتيريا قولونية مزيلة للسموم (غير ضارة).

والفكرة التي يعتمد عليها هي أنه عند تصاعد الاستجابة للبكتيريا، ينتج الجسم أيضًا المزيد من الأجسام المضادة لفيروس الإنفلونزا.





وأظهر البحث، الذي نُشر في مجلة Vaccine أن الذين يستخدمون البخاخ لديهم كميات من الأجسام المضادة في دمائهم أعلى من أولئك الذين حصلوا على حقنة لقاح تقليدي.





ومن المتوقع أيضًا أن تكون الاستجابة الأنفية أكثر فاعلية إذا تم دفعها بواسطة المستضد الصحيح في المكان المناسب - الأنف والمجرى الهوائي - مقارنةً بإعطائها في الذراع، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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