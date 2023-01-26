الخميس 26-01-2023
الوكيل الاخباري

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء جنين إلى 4 خلال العدوان الاسرائيلي

إصابة عشرات المرضى بالاختناق خلال اعتداء الاحتلال على مستشفى جنين

958 مليون دينار إنفاق الأردنيين على السفر العام الماضي

الأمم المتحدة تحذر الحكومات من التقشف

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن الخميس

مسؤولة أممية: أزمة الغذاء تحاصر العالم رغم انخفاض الأسعار

وفاتان بحادثي سير منفصلين في الطفيلة والبادية الوسطى

شهيد و7 إصابات خلال اقتحام مخيم جنين

رغم الارتفاع العالمي.. ترجيح تثبيت سعر الديزل ورفع البنزين محلياً الشهر المقبل

تأخير دوام المدارس في جنين عقب اقتحامها من قوات الاحتلال

الخميس، 26-01-2023 09:58 ص

براتب 1000 دولار.. شركة تطرح وظيفة مقابل تناول وجبة من الجبن في أمريكا

czo4ODoiaHR0cHM6Ly93d3cuYWxzdW1hcmlhLnR2L3VwbG9hZEltYWdlcy9Eb2N1bWVudEltYWdlcy9Eb2MtUC00NDU1NTQtNjM4MTAzMTEyMTQ5MDU1NzIyLmpwZyI7


الوكيل الإخباري - هل تبحث عن وظيفة مريحة إضافة إلى وجبة غذائية مجانية وراتب ألف دولار أيضاً؟ هذا ما طرحته شركة بحثية أمريكية على مشاركين في دراسة تقييمية، مقابل تناول وجبات خفيفة من الجبن قبل النوم.

حيث أعلنت الشركة الأمريكية أنها تبحث عن خمسة «حالمين بمنتجات الألبان»، لدراسة تهدف إلى معالجة الاعتقاد الشائع بأن تناول الجبن أو منتجات الألبان الأخرى قبل النوم يؤدي إلى كوابيس.

اضافة اعلان


وسيُطلب من المقبولين الخمسة المختارين وفقا لوكالة «يو بي آي» تناول كميات محددة من منتجات الألبان، ومن ثم تتبع نومهم، وتقديم تقييمات مكتوبة لجودة نومهم، ومستوى الطاقة طوال اليوم، وتقارير عن الأحلام والكوابيس بعد تناول منتجات الجبن المختلفة قبل النوم.


وقالت المتحدثة باسم الشركة دوروثي تشامبرز في الإعلان «نحن ندرك أيضاً أن الكوابيس ليست فقط هي التي يمكن أن تسبب الفوضى في ليلة نوم جيدة، لذا أردنا معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين الأنواع المختلفة من الجبن والأعراض الأخرى التي يمكن أن تجعلك تشعر بعدم الارتياح». يتم قبول الطلبات حتى 10 فبراير، وستستمر الدراسة لمدة ثلاثة أشهر.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غ66غ6غ6

افتتاح أول خط مترو في العاصمة التجارية النيجيرية لاغوس - فيديو

5ffaac464c59b7661c775b47

الثلوج تعيق الحركة المرورية في اليابان- فيديو

5b3b680195a597eb618b4587

استخراج كتلة من الشعر وزنها 3 كغم من معدة فتاة في موسكو

resize

من هم الذين ستمنحم تايلاند تأشيرات دخول طويلة الأمد؟

d-82-بريطانيا-رجل-يخلع-أسنانه-باستخدام-كماشة-بسبب-الغلا

بريطانيا.. رجل يخلع أسنانه باستخدام كماشة بسبب الغلاء

main_image63d0cfb717ac9

لا يدركه كثيرون.. هذا سبب الثقب في نافذة الطائرة

أخبار متعلقة
main_image63cd59dd5a957

هجوم مخيف وثقته كاميرا الباب في أمريكا

196-182237-found-fossilized-whale-skull_700x400

العثور على جمجمة حوت تعود إلى 12 مليون عام في أمريكا - صور

طفل-يحمل-مسدس-اطلاق-نار

بالفيديو..رضيع يتجول بمسدس محشو ويسحب الزناد في أمريكا

تخزين ١

اشترى وحدة تخزين فعثر على عائلة مقتولة بداخلها في أمريكا

230686

شاهد مسعفان يعاملان مريضا بطريقة وحشية في أمريكا

image

حفرة تبتلع سيارتين في كاليفورنيا - فيديو