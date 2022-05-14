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السبت، 14-05-2022 10:30 ص

برازيلي يدخل كتاب غينيس بأطول فترة عمل في شركة واحدة -فيديو

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الوكيل الإخباري-دخل البرازيلي والتر أورثمان كتاب غينيس للأرقام القياسية، بأطول فترة عمل في شركة واحدة، بعد أن عمل في شركته لمدة 84 عاما و9 أيام بحلول مطلع عام 2022.

وقال أورثمان إن الشغف والانضباط دفعه للاستمرار في فعل ما يحب.

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والتحق أورثمان بالشركة كمساعد شحن في عام 1938 عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما، في شركة نسيج في سانتا كاتارينا بالبرازيل.

 

وبدأ بالعمل بسبب المشاكل المالية في المنزل، وتقدم للوظيفة، وبسبب لغته الألمانية القوية، تم التعاقد معه وبقي في الشركة 83 عاما.

وبعد حصوله على المنصب الأول كمساعد شحن، أظهر والتر مهارات رائعة واستعدادًا للتعلم، وعمل دائمًا أكثر مما كان متوقعًا.

وبعد فترة وجيزة ، تمت ترقيته إلى منصب في المبيعات. ثم أصبح مدير مبيعات ناجحًا.

 

 يعتقد والتر أن أفضل جزء في الحصول على وظيفة هو أنه يمنحك إحساسًا بالهدف والالتزام والروتين.


وفي الخمسينيات ، بدأ السفر في جميع أنحاء البلاد وأتيحت له الفرصة لمقابلة أشخاص من أماكن وثقافات مختلفة.

وفي 19 أبريل 2022، بلغ عمر والتر أورثمان 100 عام. احتفل بعيد ميلاده المئوي بصحبة زملائه في العمل وأصدقائه وعائلته.


 




 

 


 

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