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الأربعاء، 23-12-2020 11:59 ص

برحلة جوية الى لوس أنجلوس.. ركاب يخاطرون بحياتهم لإنقاذ رجل مصاب بكورونا - شاهد

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الوكيل الاخباري - شهدت رحلة جوية كانت متجهة من أورلاندو الى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية حالة إسعافية تطلبت تدخل عدد من المسافرين لإنقاذ حياة مسافر شعر بحالة سيئة، متجاهلين قواعد التباعد الصحي وإجراءات السلامة بسبب تفشي كورونا.

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الرحلة الجوية التي حملت رقم "591" تعرض فيها أحد المسافرين لحالة صحية سيئة حيث تدهورت حالته وشعر بضيق في التنفس.


وكان على متن الرحلة 3 مسافرين متخصصين بالتنفس الاصطناعي، ليقوموا بالتناوب بمحاولة لإنقاذ الرجل الذي توقف قلبه بعد ساعة من انطلاق الرحلة، ليقوم طاقم الطائرة بهبوط اضطراري لإخراج المسافر.

 

وقال المسافرون بأن حالة المريض تدهورت حتى إنهم كانوا يسمعون صوت تحطم عظام الرجل وهم يجرون له التنفس الاصطناعي.


زوجة المتوفي قالت بأن زوجها عانى من أعراض الإصابة بكورونا، حيث فقد حاستي الشم والتذوق في الأسبوع الماضي.


هذا وطالبت السلطات من المسافرين إعلامها في حال تعرضوا للإصابة بالفيروس بعد بضعة أيام، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

 


سبوتنيك

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