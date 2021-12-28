الثلاثاء 28-12-2021
الوكيل الاخباري

قرض ياباني بـ 100 مليون دولار للأردن

فيديو - عراك بالأيدي بين عدد من النواب تحت القبة ورفع الجلسة ليوم غد الأربعاء

جرعتي لقاح كورونا شرطا لدخول الخدمات الطبية الملكية

اعلان هام من مستشفى الجامعة الاردنية

جرعتا لقاح او فحص pcr سلبي لدخول قاعة امتحان تكميلية التوجيهي

هل ترفع الحكومة رواتب الموظفين العام المقبل ؟

صرف معونة الشتاء والمعونة الوطنية اليوم الثلاثاء

الأمن : إغلاق مركز حدود الدرة

رصد 2 مليون دينار لإنشاء "خط دجانيا" لجر المياه من طبريا للأردن

ترقيات واسعة في جامعة اليرموك - أسماء

الثلاثاء، 28-12-2021 10:16 ص

برد قارس يجتاح أنقرة ويحول نوافيرها إلى تحف فنية - صور

421611_8_1640515517


الوكيل الإخباري - اجتازت مؤخرا موجة برد قارسة العاصمة التركية أنقرة وغطت الثلوج "متنزه كوجولو" الشهير، المعروف بنوافيره التي تحولت إلى كتل جليدية ضخمة، بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

اضافة اعلان

 

وعادة ما تعمل النوافير في المنتزه على مدار السنة رغم انخفاض الحرارة، إلا أن البرد القارس هذه المرة حول مياه المنتزهات ونوافيرها إلى كتل جليدية.


 

 

المصدر - لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تذكارات-نازية

الصدفة تقود الشرطة الألمانية لمخبأ تذكارات نازية

طالب-مجهول-يكافئ-أستاذه-فى-الفيزياء-بـ-180-ألف-دولار-1

نيويورك...طالب مجهول يهدي أستاذه 180 ألف دولار أمريكي

AP18084493084390-1

شاهد...موظف ينتقم من مديره بالألعاب النارية في روسيا

2021-02-20T234056Z_663795107_RC2NWL9RU4NX_RTRMADP_3_COLORADO-AIRPLANE-DEBRIS

طائرة بريطانية تنجو من حادث مروع نادر الحدوث - صورة

image-1-1140x720

روس كوسموس تنشر مقطع فيديو مذهلا للمحطة الفضائية الدولية

f9e06db9-7af9-495d-962e-b9ff9435f722

شاهد...متسلل يحاول اغتيال الملكة اليزابيث