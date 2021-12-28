برد قارس يجتاح أنقرة ويحول نوافيرها إلى تحف فنية - صور

الوكيل الإخباري - اجتازت مؤخرا موجة برد قارسة العاصمة التركية أنقرة وغطت الثلوج "متنزه كوجولو" الشهير، المعروف بنوافيره التي تحولت إلى كتل جليدية ضخمة، بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

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وعادة ما تعمل النوافير في المنتزه على مدار السنة رغم انخفاض الحرارة، إلا أن البرد القارس هذه المرة حول مياه المنتزهات ونوافيرها إلى كتل جليدية.







المصدر - لبنان 24

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