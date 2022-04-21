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الخميس، 21-04-2022 08:48 ص

برغم أنه سرقها وضربها.. دموع أم مصرية تنقذ ابنها من السجن

محكمة


الوكيل الإخباري - لم يستطع قاضي محكمة جنايات المحلة في مصر، الدائرة الثالثة، إلا أن يحكم ببراءة شاب سرق أمه بالإكراه تحت تهديد السلاح، وذلك في عرض الطريق وتعدى عليها بالضرب، وذلك بعد أن نفت والدته عنه التهمة وطلبت من هيئة المحكمة أنه في حالة الحكم بحبس أحد تكون هي، لأنها لا ترضى أن تكون سببًا في سجن ولدها وسندها.

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وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي، ومحمد مرتضى، نظرت القضية رقم 437 جنايات ثالث المحلة، والمقيدة برقم 28 جنايات كلى شرق طنطا، وبعد تداول القضية قررت براءة المتهم ويدعى «رمضان»، مقيم ثالث المحلة.


وشهدت قاعة المحكمة، حضور الأم وتدعى «أميرة»، وعيونها ممتلئة بالدموع تطلب من هيئة المحكمة براءة ابنها، مؤكدة أنها سامحته وأنه كان يرغب في خطبة إحدى الفتيات، فرفضت وطلبت منه الانتظار حتى تتحسن أحوالهم المعيشية، قائلة «لو فيه حد يتحبس يبقى أنا، لأني السبب في حبسه»، وبالفعل استجابت هيئة المحكمة إلى طلب الأم وتم التنبيه على المتهم بضرورة بر الوالدين وأنها من أعظم الفضائل، وقبل الابن رأس وقدم والدته في ساحة المحكمة، معبرًا عن ندمه الشديد لما فعله مع والدته، وتعهد بعدم تكرار مثل تلك الأفعال.


وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من ربة منزل تتهم فيه نجلها بسرقة مبلغ مالي منها، تحت تهديد السلاح على الطريق العام بالإكراه وقام بالتعدي عليها بالضرب وطلب منها التخلي عما معها من مال، واستغاثت المجني عليها بالمواطنين، وتم السيطرة على الموقف وضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات المحلة، والتي أصدرت قرارها السابق ببراءة المتهم.

 

البيان


 




 

 


 

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