برلمانية ترقص داخل مجلس النواب النيوزيلندي - فيديو

الوكيل الإخباري - انتشر فيديو للبرلمانية هانا روهيتي مايبي كلارك، وهي تُؤدّي رقصة "الهاكا" التقليديّة، داخل مجلس النواب النيوزيلنديّ.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه البرلمانية عمرها 21 عاماً، وهي من سلالة السكان الأصليين، وتُعتبر من أصغر النواب في البرلمان.
وأدت رقصة "الهاكا" على وقع إنقسام في البلاد حول حقوق السكان الأصليين.
في أول ظهور لها تحت قبة البرلمان.. أصغر نائبة من سلالة السكان الأصليين في #نيوزيلندا تؤدي رقصة "هاكا" التقليدية#العربية pic.twitter.com/dYe9KLdrn6— العربية (@AlArabiya) January 5, 2024
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