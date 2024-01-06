السبت 06-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص ويعتقل آخرين في قطنة

جيش الاحتلال الاسرائيلي يغلق 12 شارعاً وتقاطعاً في الجليل الغربي

القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار دوت في 94 بلدة على الحدود مع لبنان

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم

إطلاق 32 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية

وزيرة خارجية فرنسا: ليس من حق "إسرائيل" تحديد مستقبل غزة

الجيش: إصابة وضبط مهربين خلال اشتباكات مسلحة على الحدود الشمالية

"حزب الله" يستهدف 3 مواقع لجيش الاحتلال في جنوب لبنان

قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات بالقدس المحتلة

وصول عائلات أسرى إسرائيليين إلى قطر لبحث التوصل إلى صفقة تبادل

عاجل

الجيش: إصابة وضبط مهربين خلال اشتباكات مسلحة على الحدود الشمالية

السبت، 06-01-2024 09:50 ص

برلمانية ترقص داخل مجلس النواب النيوزيلندي - فيديو

newzilanda_parleman-1080x675


الوكيل الإخباري - انتشر فيديو للبرلمانية هانا روهيتي مايبي كلارك، وهي تُؤدّي رقصة "الهاكا" التقليديّة، داخل مجلس النواب النيوزيلنديّ. 

اضافة اعلان

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه البرلمانية عمرها 21 عاماً، وهي من سلالة السكان الأصليين، وتُعتبر من أصغر النواب في البرلمان.


وأدت رقصة "الهاكا" على وقع إنقسام في البلاد حول حقوق السكان الأصليين.

 

 

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_25497_714e78bf25-6d55-4e8d-810d-b27421ff3dde

بالصور خسّة عملاقة في عكار... وملفوفة وزنها كبير جدّاً

777

شاهد مشاجرة جماعية في الهند بين موظفي أحد المطاعم وأسرة لسبب غريب

Doc-P-1148406-638399468247227999

متهم 'ينقض' على قاضية خلال محاكمته في أمريكا - فيديو

c7cf3207753952c73f8657d25f176b1c

فيديو يثير موجة انتقادات.. ذباب يملأ رأس مذيع كويتي على الهواء

65188_4_1704185904

ما هي أكثر المهن المطلوبة في عام 2024؟

سمكة-قرش

سمكة قرش تقتل راكب أمواج في أستراليا