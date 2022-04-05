برنامج الصدمة..ضرب شاب وجه إهانات لأمه داخل مول تجاري - فيديو

الوكيل الإخباري - تفاعل كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع أحد مشاهد حلقة يوم الأحد، ثاني أيام رمضان، من برنامج "الصدمة".





اضافة اعلان

وأظهر الفيديو شاباً يوجه لأمه إهانات قاسية وعنيفة بسبب طبيعة وظيفتها، معتبراً أن عملها "غير شريف" ويحرجه أمام أصدقائه وزملائه، حين يتوجهون لأحد المولات ويرون أمه وهي تقوم بالتنظيف.

وأثار الموقف غضباً عارماً في المول، كما تلقى لوماً كبيراً على تصرفه، ونصحته إحدى الحاضرات بأن يرى كيف يتعامل الغرب وأوروبا مع تلك المهن ويقدرها، طالما أن الكسب فيها مشروع.

ومع ارتفاع صوت الشاب وتوجيه اللوم في المشهد التمثيلي لأمه، بدأ الجمهور يتصرف على نحو أكثر عنفاً وسرعة، حتى أن أحد الحاضرين دفعه بعيداً عن أمه، وأمره بالخروج من المكان.



وتفاعل كثيرون على مقطع الفيديو الذي نشرته قناة MBC على منصاتها.

العين الإخبارية