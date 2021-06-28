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الإثنين، 28-06-2021 04:19 م

بريطانيا.. أجبر والده على بيع سيارته لتسديد فاتورة لعبة

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الوكيل الإخباري - أُجبر أبٌ على بيع سيارته الخاصة لتسديد ثمن فاتورة طفله الباهظة، بعدما مارس لعبة مدفوعة الثمن في هاتفه الذكي.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الإثنين، أنّ الوالد باع السيارة بعدما وصلته فاتورة لعبة الفيديو التي بلغت 1300 جنيه إسترليني (1800 دولار).

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وبدأت القصة بعدما استخدم الطفل آشاز معتزه (7 أعوام) استخدم تطبيق ألعاب على الهاتف الذكي، لم يكن يعلم أنّه مكلف.

ولم يدرك والده، الأمر إلا بعدما وصله عبر البريد الإلكتروني 29 فاتورة متتالية تتراوح قيمتها من 2 إلى 100 جنيه إسترليني، نتيجة ممارسة لعبة "تدريب الوحش".

ولأن المبلغ كان كبيراً على الأب الذي يعيش في شمال ويلز، وليس لديه سيولة مالية، اضطر إلى بيع سيارته لتسديد الفواتير.

وكان الطفل يمارس اللعبة التي تقدم عرضا مجانيا لمدة ساعة، غير أنها تبدأ في ما بعد في احتساب الوقت بالمال.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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