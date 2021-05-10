بريطانيا..إنقاذ حوت عالق في نهر التايمز - فيديو

الوكيل الإخباري - نجح رجال الإنقاذ، الليلة الماضية، في تحرير حوت صغير تقطعت به السبل في نهر التايمز جنوب غربي لندن.

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وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن فريقا من المعهد الملكي الوطني لقوارب النجاة وصل، مساء الأحد، إلى هويس ريتشموند الذي علق به الحوت.



وأظهر مقطع فيديو حشدا محدودا من الأشخاص يتجمعون لمتابعة عمل الفريق أثناء تحرير الحوت من الهويس، ثم وضع عوامة صفراء اللون ضخمة حوله.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن فريق الإنقاذ نجح بعد قرابة أربع ساعات في نقل الحوت وهو من فصيلة حوت المنك إلى مكان أكثر أمانا.



وقالت إن طبيبا بيطريا سيفحص الحوت قبل إطلاق سراحه. ويشيع وجود حوت المنك في شمال المحيط الأطلسي.

Baby whale stuck at Richmond Lock saved after being stranded in the River Thames pic.twitter.com/3WSpAPc3oc May 10, 2021

سبوتنيك عربي