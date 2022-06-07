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الثلاثاء، 07-06-2022 10:19 ص

بريطانيا .. الأمير هاري وزوجته ينشران صورة لابنتهما احتفالاً بعيد ميلادها الأول

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الوكيل الإخباري-نشر الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يوم الاثنين صورة جديدة لابنتهما ليليبت احتفالا بعيد ميلادها الأول خلال نزهة في الهواء الطلق في مطلع الأسبوع.

وقال متحدث إن الطفلة كانت تجلس على العشب وترتدي فستانا أزرق فاتح اللون وحول رأسها شريط أبيض عندما التقط صديق العائلة المقرب ميسان هاريمان صورة واضحة لها يوم السبت.

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وجرى الاحتفال بعيد ميلاد الابنة في مبنى تابع لقلعة وندسور وكان من أبرز ما ميز التجمع الحميم كعكة من صنع الخبازة الأمريكية كلير بتاك، التي صنعت كعكة الزفاف لدوق ودوقة ساسكس في عام 2018.


ولدت ليليبت ديانا مونتباتن وندسور في كاليفورنيا وسميت على اسم الملكة إليزابيث الثانية، التي كان لقبها في العائلة ليليبت منذ أن كانت طفلة.

 

وكانت الأسرة، التي تعيش في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، قد توجهت إلى بريطانيا الأسبوع الماضي لحضور الاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة على عرش بريطانيا

 


 

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