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الثلاثاء، 18-05-2021 01:15 م

بريطانيا.. امرأة متوفاة تتعرض للسرقة

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الوكيل الاخباري- تعرضت امرأة بريطانية للسرقة بعد وفاتها في إحدى المستشفيات التي أدخلت إليها يوم 6 مارس الماضي بعد سقوطها في منزلها، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وقالت الصحيفة إن زوج المرأة ترك "مفطور القلب" بعد أن سرق خاتم خطوبة زوجته وخاتم زواجها، اللذين تبلغ قيمتهما معا 13500 جنيه إسترليني (حوالي 20 ألف دولار أمريكي) من جثتها في المستشفى.

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وقالت شرطة إسيكس إن المرأة في الثمانينيات من عمرها وتم إدخالها إلى مستشفى الأميرة ألكسندرا في هارلو بعد سقوطها عرضيا في منزلها وتوفيت بعد ثلاثة أيام، مشيرة إلى أنه حضر الزوج لأخذ أغراضها الشخصية لاحظ أن الخواتم مفقودة.

وأكدت الشرطة أن الخواتم كانت في يد المرأة عندما تم إدخالها إلى المستشفى ولم يتم إزالتها خلال أي علاج، داعية كل من يملك معلومات إلى الاتصال بها.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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