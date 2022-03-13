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الأحد، 13-03-2022 11:46 ص

بريطانيا..بيع عملة نقدية تعود إلى القرن الـ 14 بمبلغ 185 ألف دولار - صورة

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الوكيل الإخباري - في مفاجئة غريبة نوعاً ما عثر عالم ابحاث متقاعد في انجلترا على عملة ذهبية نادرة، من نوع “الفهد” تعود إلى القرن الـ14 بمبلغ 185 ألف دولار، وبيعت العملة بمزاد في ‏مايفير بالعاصمة البريطانية لندن.‏

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وتم بيع العملة النادرة، إلى مشتر بريطاني، وفقا لبيان صحفي صادر عن دار المزادات “ديكس نونان ويب” وأكتشف آندي كارتر ويبلغ من العمر 65 عاما، أثناء استخدامه لجهاز كشف عن المعادن في أحد الحقول في عام 2019، وفقا لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، وعبّر كارتر عن سعادته البالغة من المبلغ الذي حصل عليه من دار المزادات نظير بيع العملة النادرة لها، لافتا إلى أنه تقاسمه مع صاحب الأرض، حيث عثر على العملة.

 

ويتميز تصميم العملة الذهبية بفهد يجلس في وضع مستقيم ويرتدي لافتة.

 

 

صوت بيروت انترناشونال 

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