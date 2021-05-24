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الإثنين، 24-05-2021 09:18 ص

بريطانيا .. بيع فيديو 'تشارلي عض إصبعي' بمبلغ ضخم

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الوكيل الإخباري- ذكرى جميلة ومضحكة لا تزيد مدتها على 56 ثانية، شوهدت على موقع يوتيوب نحو 883 مليون مرة، تم بيعها في مزاد علني بمبلغ قياسي وصل إلى 760 ألف دولار.

ورفع مقطع الفيديو على موقع يوتيوب قبل 14 سنة، وتحديدا إلى الثالث والعشرين من مايو 2007، ويعود لطفلين شقيقين إنجليزيين هما هاري وتشارلي، وعرض على الإنترنت بعنوان "تشارلي عض إصبعي".

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في ذلك التاريخ كان عمر هاري ثلاث سنوات، وعمر شقيقه تشارلي سنة واحدة، عندما صور والدهما هاورد ديفيز كار المقطع ورفعه على اليوتيوب باعتباره "مضحكا قليلا".

واحتل الفيديو المرتبة الأولى على يوتيوب عدة مرات، قبل أن تظهر فيديوهات جديدة، وخصوصا أغاني الفيديو كليب، ليتراجع إلى المرتبة 95 بتاريه 23 يونيو 2017.


وبعد شهرين من عرضه، حاول الأب إزالة الفيديو من اليوتيوب لكنه اكتشف أنه حقق آلاف المشاهدات، فيما كان العدد يتزايد تدريجيا أمام عينيه، واستغرب الأب ذلك، خصوصا أنه لم يكن لديه الكثير من الأصدقاء لمشاهدة هذه اللقطات.

 

ودفع الفيديو العائلة إلى دائرة الشهرة والأضواء، وحققت من ورائه صفقات إعلانات ورعاية، درت على العائلة مئات الآلاف من الدولارات على مدى السنوات.


وأمس الأحد، تم بيع فيديو "تشارلي عض إصبعي" في مزاد علني باعتباره "عملا فنيا رقميا" و"رمزا غير قابل للاستبدال"، وهذا يعني أنه يعد بحسب البيانات الرقمية "بصمة رقمية فيديوية فريدة".

 

والمثير للدهشة أن هذا الفيديو، الذي لم يكن يقصد أن يعرض على اليوتيوب، بيع بمبلغ وصل إلى 760 ألف دولار.


وكان الأب هاورد يريد إرسال الفيديو إلى صديق له في كولورادو بالولايات المتحدة، ولكن بسبب حجمه الكبير لم يتمكن من إرساله عبر البريد الإلكتروني، فقام بتحميله على يوتيوب، وجعل مشاهدته عامة لمساعدة والديه في الوصول إليه بسهولة أكبر.

 

المصدر- سكاي نيوز

 




 

 


 

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