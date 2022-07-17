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الأحد، 17-07-2022 02:45 م

بريطانيا تقترح بعمل مواطنيها من المنازل مع ارتفاع درجات الحرارة

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الوكيل الإخباري-اقترحت الحكومة البريطانية، أن يعمل الأفراد من المنازل يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة الذي حذر الخبراء من أنه قد يعرض الأرواح للخطر.

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وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، فبعد أن تم عقد اجتماع طارئ لـ"لجنة كوبرا" يوم أمس السبت، لمناقشة موجة الحر التي تشهدها البلاد، حذر وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني كيت مالثوس من أن خدمات النقل تواجه "اضطرابًا كبيرًا" بسبب موجة الحر.


وفي إرشادات العودة غير الرسمية إلى العمل، قال مالثوس لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “من الواضح أن مقدمي خدمات النقل يراسلون الناس بأنه يجب عليهم الخروج والركوب فقط إذا كانوا بحاجة فعلاً إلى ذلك يومي الاثنين والثلاثاء”.


وتستعد إنجلترا لدرجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، حيث يحذر الخبراء من أن الآلاف قد يموتون.

 

صدى البلد

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