بريطانيا … ما مصير امرأة خنقت ابنتها حتى الموت بسبب كورونا؟

الوكيل الإخباري - حكمت محكمة بريطانية على امرأة تدعى ” مارتينا ماداروفا” كانت قد خنقت ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات في منزلهم خلال أحد الاغلاقات العامة بسبب كورونا. وأصدرت المحمكة حكما بسجن الأم 5 سنوات.

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تفيد المعلومات بأن الأم كانت تعاني اكتئابا شديدا عندما خنقت ابنتها حتى الموت في لندن في أيلول الماضي.





يقول “دايفيد” ان مارتينا البالغة من العمر 41 عاما هي واحدة من افضل الناس الذين يمكن ان تتعرف عليهم ترى الخير في كل الناس وكل الاشياء.

يضيف: انني مصدوم مما حصل، لا يمكنني ان اصدق انها قامت بذلك، كانت تقوم باي شي لأليجا ابنتنا. لا اشعر بالكره تجاهها رغم ما فعلته. هي تعاني ازمة نفسية. ولا زلت احبها وانا قلق حول صحتها وحالتها في السجن كانت اكثر من زوجة هي صديقتي المفضلة وتوأم روحي.

صوت بيروت انترناشونال