الأحد 17-04-2022
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الأحد، 17-04-2022 11:46 ص

بريطانيا.. مسنة تحتفل بعيد زواجها الـ70 مرتدية فستان زفافها الأصلي-صور

بللللب


الوكيل الإخباري - احتفل زوجان مسنان بعيد زواجهما السبعين من خلال جلسة تصوير رومانسية، حيث ارتدت الزوجة نانسي لوبرز 87 عامًا فستان زفافها الدانتيل الأبيض، الذي نفضت عنه الغبار كانت اشترته بمبلغ  قيمته 35 دولارًا مع زوجها ميلفين البالغ من العمر 91 عامًا، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

احتفل الثنائي بذكرى زواجهما السبعين من هذا العام، وقررت أصغر أحفادهم آنا، والتي تعمل مصورة حفلات زفاف الاحتفال بهذه المناسبة من خلال إجراء جلسة تصوير خاصة لهما في حديقة العائلة.

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