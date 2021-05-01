بريطانيا.. ولادة ثاني أضخم رضيعة وزنها 6 كغ ! - صور

الوكيل الاخباري - يبلغ متوسط وزن المواليد حوالي 3.4 كلغ في الحالة العادية، ولكن هناك بعض الحالات الخاصة، إذ تلد الأمهات أطفالا بوزن زائد غير متوقع.
قد لا يشكل الوزن الزائد عند الولادة أي مخاطر صحية ولكن عندما يكون الوزن أعلى بكثير مما كان متوقعا، فإنه بالتأكيد يثير الكثير من الدهشة.
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قصة امرأة بريطانية أنجبت طفلة تزن 6 كيلوغرامات عند الولادة.
وكانت الأم أمبر كمبرلاند، البالغة من العمر 21 عاما، تعاني من بروز واضح لبطنها أثناء فترة الحمل، لدرجة جعلت الأطباء يعتقدون أنها حامل بتوأم.
وعندما ولدت، كان وجه سكوت (زوجها) أبيضا وكان جميع الجراحين ينظرون إلى بعضهم البعض بصدمة وضحكوا، ثم أحضروها إليّ، وقالوا:
"مبروك، لقد رزقت بطفلة صغيرة".
ووفقا للتقارير، فقد وصلت الطفلة إلى حجم رضيع عمره 36 أسبوعا بحلول الأسبوع الثاني والثلاثين فقط.
المصدر : سبوتنك